Il lungo cammino del voto alle donne in Italia | tra conquiste passi indietro e discriminazioni ottant’anni dopo la nascita della Repubblica
Ottant’anni dopo la nascita della Repubblica, il diritto di voto alle donne in Italia ha attraversato un percorso caratterizzato da alterne vicende. La conquista è avvenuta dopo anni di attività e mobilitazioni, con le donne che hanno lottato anche durante la Resistenza. Tuttavia, nel corso degli anni si sono verificati anche passi indietro e episodi di discriminazione che hanno influenzato la piena partecipazione femminile nel sistema elettorale.
La conquista del voto femminile si articola in passi da gambero e diverse tappe, imprescindibili dai diritti conquistati sul campo, col lavoro nelle fabbriche e soprattutto, con la Resistenza.Il 2 (e 3) giugno 1946, su 28 milioni di italiani chiamati al voto, le donne che si recarono alle urne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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