Il lungo cammino del voto alle donne in Italia | tra conquiste passi indietro e discriminazioni ottant’anni dopo la nascita della Repubblica

Notizia in breve

Ottant’anni dopo la nascita della Repubblica, il diritto di voto alle donne in Italia ha attraversato un percorso caratterizzato da alterne vicende. La conquista è avvenuta dopo anni di attività e mobilitazioni, con le donne che hanno lottato anche durante la Resistenza. Tuttavia, nel corso degli anni si sono verificati anche passi indietro e episodi di discriminazione che hanno influenzato la piena partecipazione femminile nel sistema elettorale.