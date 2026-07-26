Una nuova carta fuori dal comune è disponibile nel reparto Sfide Creazione Rosa di EA SPORTS FC 26, nell’ambito dell’evento FUTTIES. Si tratta di Caroline Seger ICONA FUTTIES con un punteggio di 97 OVR. La card si sblocca completando l’SBC dedicato, che permette di ottenere la giocatrice nel gioco. L’evento continua a offrire carte speciali e potenziate per i giocatori.

L’evento FUTTIES continua a regalare carte fuori dal comune su EA SPORTS FC 26, e l’ultima arrivata nel reparto Sfide Creazione Rosa (SBC) ne è la conferma perfetta. La leggendaria centrocampista svedese Caroline Seger si veste da ICONA FUTTIES con una versione clamorosa da 97 OVR. Futbin.com Dotata di un incredibile 99 in Passaggio, 5 Piede Debole e della capacità di ricoprire ben 5 ruoli sul terreno di gioco (dal centrocampo difensivo fino alla prima punta), questa carta rappresenta un jolly tattico definitivo per qualsiasi rosa. Futbin.com Di seguito analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica, le 4 sfide richieste e la nostra valutazione sulla convenienza della SBC. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - La regista totale con 99 Passaggio: come sbloccare Caroline Seger ICONA FUTTIES (97 OVR) su EA FC 26

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