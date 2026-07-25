Se c’è un giocatore che negli ultimi anni ha ridefinito il concetto di “giocatore META” su Ultimate Team, quello è Ferland Mendy. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata al terzino del Real Madrid per l’evento FUTTIES, regalandogli una carta mostruosa da 97 OVR. Dotato della combinazione regina 5 Mosse Abilità 5 Piede Debole, un valore irreale di 99 in Fisico e ben 5 ruoli ricopribili (tra cui CDC e AS), Mendy si candida a essere il difensoreesterno definitivo di questo finale di stagione. Di seguito analizziamo la scheda tecnica, i requisiti delle 5 sfide e la nostra valutazione sulla convenienza della SBC. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Il terzino definitivo è qui: come sbloccare Ferland Mendy FUTTIES (97 OVR) su EA FC 26

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