Durante la campagna FUTTIES di EA FC 26, è stata rilasciata una versione speciale di Phil Foden con un punteggio di 97 di overall. Questa carta è considerata tra le più problematiche dell’estate a causa di numerosi bug segnalati dagli utenti. Sono stati evidenziati problemi di visualizzazione e di funzionamento, che hanno generato discussioni tra i giocatori. La community cerca soluzioni per sbloccare o migliorare le performance di questa versione speciale, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali.

La campagna FUTTIES è appena iniziata e EA Sports ha subito lanciato una delle carte più devastanti dell’intero ciclo di vita di EA FC 26. Phil Foden riceve una versione speciale con 97 di OVR che sta già facendo discutere la community per le sue caratteristiche uniche. Con 99 di Dribbling, la doppia combinazione 5 stelle Mosse Abilità e 5 stelle Piede Debole e la possibilità di ricoprire ben 5 ruoli diversi in campo, il talento del Manchester City si candida a diventare un must-have assoluto per qualsiasi rosa. Di seguito analizziamo i punti di forza della carta, i requisiti completi e come completare la Sfida Creazione Rosa (SBC) al minor costo possibile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - È la carta più buggata dell’estate? Come sbloccare Phil Foden FUTTIES (97 OVR) su EA FC 26

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