La regina della pallamano A Cassano Magnago i timori dopo lo scudetto | Impresa non percepita

A Cassano Magnago, il club di pallamano festeggia il primo scudetto maschile nella storia, ma si registra una percezione di imprevedibilità in vista della nuova stagione. Il presidente del club ha commentato l’addio di un giocatore chiave, l’attuale progetto tecnico e le ripercussioni dello stop al Centro Federale. Non sono state fornite stime sulla portata di questi cambiamenti o sugli obiettivi futuri della squadra.

Dal primo scudetto maschile della storia alle incognite che accompagnano l’inizio della nuova stagione. Il presidente dell’ Handball Cassano Magnago, Renato Zanovello, analizza il momento del club, l’addio di Matteo Bellotti, il nuovo progetto tecnico e le conseguenze dello stop al Centro Federale. Presidente, che cosa ha significato conquistare il primo scudetto dopo 52 anni di storia? "È stata un’emozione indescrivibile. È il coronamento del lavoro di generazioni di dirigenti, allenatori, atleti, volontari e famiglie che hanno dedicato tempo, passione e sacrifici a questa società. Non è stata soltanto una vittoria sportiva, ma un traguardo che appartiene all’intera città". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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