Pallamano | Cassano Magnago festeggia il tricolore fatto in casa

Notizia in breve

L’Handball Cassano Magnago ha vinto il suo primo scudetto in oltre 50 anni di storia. La squadra ha conquistato il titolo durante la stagione attuale, celebrando il risultato con una festa locale. La vittoria rappresenta un traguardo significativo per il club, che non aveva mai ottenuto un titolo nazionale prima d’ora. La squadra e i tifosi hanno partecipato a eventi di celebrazione per il successo ottenuto.