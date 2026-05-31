Pallamano | Cassano Magnago festeggia il tricolore fatto in casa
L’Handball Cassano Magnago ha vinto il suo primo scudetto in oltre 50 anni di storia. La squadra ha conquistato il titolo durante la stagione attuale, celebrando il risultato con una festa locale. La vittoria rappresenta un traguardo significativo per il club, che non aveva mai ottenuto un titolo nazionale prima d’ora. La squadra e i tifosi hanno partecipato a eventi di celebrazione per il successo ottenuto.
Cassano Magnago, 31 maggio 2026 – Un trionfo fatto in casa. L’Handball Cassano Magnago festeggia il suo primo scudetto in oltre 50 anni di storia. Gli amaranto sono giunti sulla vetta d’Italia grazie a una squadra costruita, almeno nelle sua fondamenta, su elementi provenienti dal settore giovanile. Fondamentale la vittoria in trasferta a Sassari, nella gara 2 della finale per il tricolore. Al Pala Santoru gli amaranto lombardi hanno battuto 27-22 (13-10) la Raimond in Gara 2, bissando il successo ottenuto nella prima partita del confronto (30-23). Cassano, quindi, torna a festeggiare la vittoria in un campionato di massima serie, dopo l’ultimo successo della squadra femminile, risalente al 1996. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Pallamano: Cassano Magnago fa suo il primo punto nella serie tricolore. Sassari battuta di misuraIl Cassano Magnago ha vinto la prima partita delle finali scudetto di pallamano, battendo Sassari 30-29.
Leggi anche: Pallamano: Cassano Magnago è campione d’Italia
Un traguardo indescrivibile: coach Bellotti racconta lo scudetto della Proger Cassano MagnagoIl tecnico Matteo Bellotti celebra il primo scudetto della storia del club arrivato dopo un percorso iniziato nelle giovanili e proseguito con un gruppo unito capace di superare ogni infortunio ... varesenews.it
Pallamano: Cassano Magnago festeggia il tricolore fatto in casaPrimo scudetto in oltre 50 anni di storia della squadra maschile: decisivo il successo in Gara 2 della finale a Sassari ... ilgiorno.it