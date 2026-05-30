Pallamano | Cassano Magnago è campione d’Italia
La Proger Cassano Magnano ha conquistato il suo primo scudetto nella pallamano. La squadra lombarda ha vinto le finali della Serie A Gold, ottenendo anche la vittoria in gara 2. La prima partita delle finali si è conclusa con un punteggio di 30-29 in favore della squadra in casa. Con questa vittoria, il club ha ottenuto il titolo nazionale per la prima volta nella sua storia.
La Proger Cassano Magnano vince il primo scudetto della sua storia nella pallamano. I lombardi sono campioni d’Italia dopo aver vinto anche gara -2 delle finali tricolori della Serie A Gold (gara -1 30-29 fra le mura amiche, ndr). Affermazione in trasferta, sul campo di Sassari, con il risultato di 22-27. LA CRONACA. La partita inizia con Cassano Magnago subito protagonista: la rete di Adamo vale il momentaneo 4-7, quella di Fantinato il 10-5. Il tempo scorre, Sassari riapre i conti grazie a Furtado: si val sul 10-12, che diventa 10-13 all’intervallo, per effetto della rete di Savini (alla fine saranno 7 per l’azzurro). Nella ripresa lo score ondeggia sulle 2 reti di differenza, sino al 15-17 del 40?. 🔗 Leggi su Oasport.it
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