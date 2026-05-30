Pallamano | Cassano Magnago è campione d’Italia

Notizia in breve

La Proger Cassano Magnano ha conquistato il suo primo scudetto nella pallamano. La squadra lombarda ha vinto le finali della Serie A Gold, ottenendo anche la vittoria in gara 2. La prima partita delle finali si è conclusa con un punteggio di 30-29 in favore della squadra in casa. Con questa vittoria, il club ha ottenuto il titolo nazionale per la prima volta nella sua storia.