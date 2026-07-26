La reazione di Allegri all’invito del coro chi non salta juventino è Imbarazzo al ritiro del Napoli | il precedente di Antonio Conte – Il video

Durante un evento a Dimaro, nel ritiro del Napoli, un coro ha invitato i presenti a saltare se non fossero tifosi della Juventus. Massimiliano Allegri, presente come allenatore, non ha partecipato al gesto, rimanendo fermo. Il video della scena mostra Allegri sul palco davanti ai tifosi, con alle spalle una carriera che include esperienze con Juventus e Milan.

« Chi non salta juventino è ». Ma lui, Massimiliano Allegri, non salta. Il curioso siparietto è avvenuto durante il ritiro del Napoli, a Dimaro. Nell’evento in piazza, davanti dai tifosi, sale sul palco l’allenatore, alla prima stagione azzurra, con però alle spalle pezzi di storia del calcio per le maglie della Juventus e del Milan. I tifosi cantano «chi non salta juventino è». Il tecnico, colto dall’ironia, decide comunque di non saltare. « Sta ridendo, vi assicuriamo. », commenta lo speaker dal palco. Lui saluta tutti, ma non si muove e commenta: «Sono 15 anni che sento ‘chi non salta juventino è.’». Il precedente di Antonio Conte. Prima di Allegri anche Antonio Conte scelse di non saltare sul coro contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Open.online

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