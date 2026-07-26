Allegri resta fermo al coro Chi non salta è juventino dei tifosi del Napoli | Ormai la sento da 15 anni

Durante la presentazione del Napoli a Dimaro, Massimiliano Allegri ha scelto di non unirsi al coro "Chi non salta è juventino", rispondendo con ironia. Una decisione che richiama quella presa in passato da Antonio Conte, che aveva spiegato di voler essere sempre rispettoso verso tutte le squadre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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VIDEO Coro Chi non salta Juventino è dei tifosi del Napoli, Allegri resta fermo e li liquida con una battuta ? ow.ly/kG1r50ZsXC5 x.com

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Napoli, Allegri riparte dal 4-3-3: le prime indicazioni da DimaroIeri è andato in archivio il secondo giorno di ritiro a Dimaro che ha fornito una conferma importante: Massimiliano Allegri insiste sul 4-3-3. tuttomercatoweb.com