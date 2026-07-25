Allegri accolto dai tifosi del Napoli a Dimaro | Chi non salta juventino è! Lui resta immobile – VIDEO

Durante un evento a Dimaro, i tifosi del Napoli hanno accolto l’allenatore della Juventus con un coro che invitava a saltare, dicendo: «Chi non salta juventino è!». L’allenatore è rimasto immobile senza rispondere o reagire alle esortazioni dei sostenitori azzurri. Il video dell’episodio mostra la scena, senza che ci siano interventi o commenti ufficiali.

Allegri accolto dai tifosi del Napoli a Dimaro: «Chi non salta juventino è!». Lui resta immobile e non reagisce all’esortazione dei sostenitori azzurri. Il clima del ritiro estivo a Dimaro si scalda, regalando subito uno dei primi siparietti memorabili e divertenti della nuova stagione partenopea. Durante la serata di presentazione ufficiale del Napoli ai propri sostenitori, l’attenzione generale si è inevitabilmente posata su Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, oggi chiamato a guidare gli azzurri verso nuovi prestigiosi traguardi, ha ricevuto un’accoglienza calorosa condita però dal più classico dei cori della piazza azzurra: « Chi non salta juventino è». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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ALLEGRI INSULTATO DA ALCUNI TIFOSI A DIMARO .... IL MIO ONESTO PENSIERO

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