Durante un incontro a Montefano, promosso da Ora! Marche, è stato evidenziato che la gestione dei rifiuti nelle Marche si trova a un punto critico. Sono stati analizzati aspetti ambientali, amministrativi ed economici del sistema regionale, senza che siano state avanzate proposte definitive. La discussione ha sottolineato la necessità di affrontare la questione senza ritardi, ma non sono stati annunciati interventi concreti o decisioni ufficiali.

La gestione dei rifiuti nelle Marche è a un punto decisivo. È emerso dall’incontro promosso da Ora! Marche a palazzo Carradori di Montefano, che ha messo a confronto aspetti ambientali, amministrativi ed economici del sistema regionale. Al centro del dibattito il nuovo piano dei rifiuti, che punta a obiettivi ambiziosi: raggiungere entro il 2035 l’80% di differenziata, portare il riciclo effettivo al 65% e ridurre il ricorso alla discarica fino al 10%, in linea con gli indirizzi europei. Katia Cavalli, della Commissione ambiente ed energia, ha evidenziato come uno dei problemi principali sia la dipendenza dalle discariche e il progressivo esaurimento degli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La questione dei rifiuti non può essere rinviata"

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