Soresi | Le bollette dei rifiuti dovrebbero essere più trasparenti

Un rappresentante locale ha dichiarato che le bollette relative ai servizi di gestione dei rifiuti potrebbero essere più chiare. La nuova tariffa, presentata ai cittadini come un metodo per ridurre i costi attraverso una maggiore differenziazione dei rifiuti, si basa su un sistema di tariffazione puntuale. La comunicazione ufficiale evidenziava che più si differenzia, meno si paga, creando aspettative tra gli utenti.

«“Più differenzi, meno paghi”. Era questo il messaggio con cui veniva presentata ai cittadini la nuova tariffazione puntuale dei rifiuti. Ma oggi, con l’arrivo delle prime bollette, la realtà che stanno vivendo tanti cittadini appare ben diversa: importi spesso più alti rispetto al passato o.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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