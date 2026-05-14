Francesca Michielin | Una donna non può essere grassa e deve essere bella non se ne può più

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Michielin ha recentemente affrontato di nuovo il tema del corpo femminile, sottolineando che le donne non dovrebbero essere oggetto di commenti o giudizi sul loro aspetto fisico. In un suo intervento, ha dichiarato che le donne non devono sentirsi obbligate a essere “belle” o “magre” e che questa pressione sociale è ormai insostenibile. La cantante ha ribadito che i corpi femminili non devono essere sottoposti a valutazioni pubbliche o a standard imposti dalla società.

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Francesca Michielin è tornata su un tema a lei caro e ha ribadito che i corpi delle donne non vanati, giudicati, messi sotto la lente d'ingrandimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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