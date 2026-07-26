In Puglia, le autorità hanno respinto la richiesta di autorizzazione per un grande resort in contrada Mogale, Ostuni, a causa di presunti errori nella documentazione presentata. La società responsabile, con coinvolgimenti di un miliardario e di investitori israeliani, aveva avviato il procedimento. È stato avviato un ricorso al Tar contro questa decisione. La vicenda riguarda un progetto di lusso che ha incontrato opposizione da parte di gruppi locali.

Si rafforza il fronte contrario alla realizzazione del resort extralusso in contrada Mogale, a Ostuni. Si tratta del progetto della società Merletto di Roma alla quale è cointeressato Bill Gates, socio di maggioranza della Four Seasons Hotel e Resort e gli israeliani della holding immobiliare Omnam. Un intervento ad adiuvandum al ricorso, già depositato al Tar dalle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente e Libero comitato per la salvaguardia della costa di Ostuni) e dagli speleologi di Geos Ostuni, sta per essere predisposto dalla Regione Puglia. Nel frattempo è in corso un’istruttoria secondo la quale, in questo caso... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - La Puglia chiude le porte al mega resort di Bill Gates a Ostuni: «Errori nella richiesta di autorizzazione». Via al ricorso al Tar

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Una società #israeliana e #BillGates vogliono costruire un resort in #Salento #PUGLIA COME #ALBANIA..!! la colonizzazzione è iniziata..!! x.com

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