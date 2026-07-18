A Ostuni, è iniziata una manifestazione contro il resort di lusso di Mogale, associato a Bill Gates. La protesta coinvolge ambientalisti e associazioni locali, in risposta ai progetti di sviluppo della struttura. La rivista «The Times» ha descritto il complesso come “Bill Gates Resort”. La manifestazione si è concentrata sul fronte ambientale e ha visto la partecipazione di diversi attivisti. Non sono stati segnalati scontri o incidenti durante l’evento.

Si infiamma la protesta contro il resort extralusso di Mogale, a Ostuni, che la rivista «The Times» nel suo ultimo numero ha etichettato come Bill Gates Resort raccontando della protesta degli ambientalisti e delle associazioni. Il brand è Four Seasons, il cui maggiore azionista è con il 71 per cento Bill Gates, ma nell’investimento immobiliare recita un ruolo determinante il gruppo israeliano Omnam Investment Group. E proprio contro questa partecipazione, interpretata come una colonizzazione, che si scatena la reazione e la protesta dei Pro Pal. Scattata già tempo fa, nella giornata di sabato 18 luglio alle ore 20, si concretizza con una manifestazione a Ostuni alla quale prenderà parte anche l’attivista Tony La Piccirella, che ha avuto un ruolo di primo piano nel comitato direttivo della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Four Seasons, a Ostuni si infiamma la protesta contro il resort targato Bill Gates: scatta la manifestazione

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