Proseguirà domenica 26 luglio 2026 l'appuntamento con la telenovela La Promessa in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.4519.50 circa (a seconda della durata del programma che la precede). Da questa settimana salta lo spazio in prima serata del sabato sera con la serie spagnola che proseguirà quindi, soltanto nella fascia pre-serale. Prima di scoprire quello che ci aspetta tra il 26 luglio e il 1° agosto, vediamo dove eravamo rimasti. Catalina ha confessato di aver sparso del letame davanti alla tenuta del barone de Valladeres fomentando le rivolte. Così il barone le ha intimato di lasciare la Promessa abbandonando anche figli e marito. Manuel ha chiesto a Cristobal di riportare Pia e Ricardo ai ruoli che spettano loro annullando la decisione che aveva preso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 26 luglio all'1 agosto

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La Promessa - Anticipazioni 19 e 20 Luglio 2026 - LA LIBERAZIONE DI ANGELA

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