Dopo le puntate in prima serata di ieri, sabato 4 luglio, l'appuntamento quotidiano con La Promessa su Rete 4 ripartirà oggi, domenica 5 luglio dalle 19.40 circa, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La telenovela spagnola sarà trasmessa in prima serata anche questa settimana, sempre di sabato. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle prossime puntate tra il 5 e l'11 luglio, vediamo dove eravamo rimasti a La Promessa. L'arresto di Lorenzo ha cambiato gli equilibri all'interno della tenuta, Curro e Angela sono più sereni e stanno provando a vivere il loro amore. Le liti tra Martina e Catalina sono andate avanti, Manuel ha discusso animatamente con il padre per Leocadia che gli ha proposto di prendere le sue quote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglio

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LA PROMESSA ANTICIPAZIONI: UNA TERRIBILE VERITA VIENE A GALLA.. MANUEL SCOPRE TUTTO!

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Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglioDa domenica 5 a sabato 11 luglio 2026, il programma televisivo continuerà ad essere trasmesso quotidianamente.

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