Domenica 26 luglio 2026, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, continuano le puntate inedite di Beautiful. Le puntate, trasmesse quotidianamente, durano meno di dieci minuti ciascuna. Nonostante la brevità, la soap è presente regolarmente nel palinsesto della rete. Gli spettatori sui social si sono lamentati per la durata ridotta delle puntate.

Domenica 26 luglio 2026 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity proseguiranno le puntate quotidiane inedite di Beautiful. Nonostante gli appuntamenti siano molto brevi, con gli spettatori che sui social si lamentano di vedere meno di 10 minuti della soap, Beautiful resta uno spazio fisso del palinsesto della rete. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 26 luglio al 1° agosto, vediamo dove eravamo rimasti. Steffy e Finn hanno vissuto finalmente un momento di serenità e tranquillità dopo i tanti traumi che hanno affrontato. Tra Hope e Carter è nata un'inaspettata affinità parlando della linea di moda Hope for the Future. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 26 luglio al 1° agosto

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