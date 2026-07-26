La Promessa anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2026 | Enora tergiversa sulla proposta di matrimonio di Toño

Da davidemaggio.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella prossima settimana, nella telenovela iberica, Toño Carranza propone matrimonio a Enora Mendez. Enora, tuttavia, non dà una risposta immediata e sembra esitante sulla decisione. La scena si svolge tra i due personaggi, mentre Toño attende una risposta chiara. La trama si concentra sul momento di proposta, senza ulteriori dettagli sulla decisione finale di Enora. La vicenda si inserisce nelle puntate in onda dal 27 luglio al 2 agosto.

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© US Mediaset Fiori d’arancio in arrivo a La Promessa? Nel corso dei prossimi episodi della telenovela iberica, Toño Carranza chiede infatti alla sua amata Enora Mendez se vuole sposarlo. A sorpresa, la ragazza si prende un po’ di tempo per riflettere meglio sulla proposta, innescando una certa perplessità in Manuel de Luján, già insospettito da alcuni suoi atteggiamenti. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026. Lunedì 27 luglio 2026: Catalina trova una pistola nella culla dei figli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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