Toño teme che Enora non voglia sposarlo e che le tensioni legate a Simona abbiano lasciato una ferita ancora aperta. Intanto Lorenzo insiste sulle nozze con Angela e Catalina continua a sfidare il Barone. Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 24 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, Toño vive momenti di forte apprensione per il rapporto con Enora. Dopo aver lasciato intendere alla ragazza di desiderare un futuro insieme, il silenzio della ragazza alimenta nel giovane un terribile sospetto. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Superando i rigidi divieti di Leocadia, Curro sfrutta un momento di distrazione per intrufolarsi nella camera di Angela e riabbracciarla dopo il rapimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 luglio: Toño teme di perdere Enora

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