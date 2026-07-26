Il 27 luglio, nella soap “La Promessa”, si diffonde la notizia delle nozze tra Toño ed Enora, suscitando commenti tra i domestici della tenuta. La servitù inizia a parlare delle nozze, mentre Vera si chiude in sé stessa e si distanzia da Lope e dagli altri domestici.

La notizia delle nozze tra Toño ed Enora si diffonde rapidamente alla tenuta e scatena i pettegolezzi della servitù, mentre Vera si chiude in sé stessa e allontana Lope e gli altri domestici. Nelle anticipazioni de La Promessa di lunedì 27 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, la notizia delle nozze tra Toño ed Enora finisce rapidamente sulla bocca di tutti. La fuga di notizie scatena il gossip tra la servitù, mentre Simona guarda con preoccupazione al futuro del figlio. Intanto, Vera attraversa un momento sempre più delicato. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Le minacce del Barone e il timore per l'incolumità della sua famiglia spingono Catalina a prendere una decisione dolorosa: lasciare La Promessa per proteggere i suoi cari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 luglio: la servitù spettegola sulle nozze di Toño ed Enora

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La Promessa anticipazioni 27 luglio: la servitù spettegola sulle nozze di Toño ed EnoraLa Promessa anticipazioni 27 luglio: la servitù spettegola sulle nozze di Toño ed Enora mentre Vera si isola e allontana Lope e gli altri domestici. movieplayer.it

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