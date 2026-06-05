La Promessa anticipazioni 6 giugno | Toño ed Enora si baciano e cedono alla passione

Notizia in breve

Toño ed Enora si sono baciati appassionatamente durante una scena della soap opera, dopo aver condiviso momenti di complicità legati alla loro collaborazione. Nel frattempo, Simona ha portato il dottor Guillén a Palazzo, sfidando Lorenzo e Leocadia. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i personaggi, con i due protagonisti che si lasciano coinvolgere dall’emozione.