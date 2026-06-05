La Promessa anticipazioni 6 giugno | Toño ed Enora si baciano e cedono alla passione
Toño ed Enora si sono baciati appassionatamente durante una scena della soap opera, dopo aver condiviso momenti di complicità legati alla loro collaborazione. Nel frattempo, Simona ha portato il dottor Guillén a Palazzo, sfidando Lorenzo e Leocadia. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i personaggi, con i due protagonisti che si lasciano coinvolgere dall’emozione.
Toño ed Enora, travolti dall'entusiasmo per il progetto di Manuel, si avvicinano sempre di più fino a lasciarsi andare a un bacio passionale; Simona porta a Palazzo il dottor Guillén sfidando Lorenzo e Leocadia. Nelle anticipazioni de La Promessa del 6 giugno, Toño ed Enora vivono un momento di forte complicità che li porta a superare ogni esitazione. Tra emozioni crescenti e tensioni recenti, i due si lasciano andare a un bacio che segna una svolta nel loro rapporto. Simona affronta i nobili per curare la figlia di Catalina. Manuel sale su un aereo alla ricerca di un medico per Raffaella. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: La scoperta che Don Lorenzo sia il mandante dell'omicidio di Jana fa perdere il controllo a Curro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
SHOCK La Promessa, le puntate in onda dal 7 al 13 giugno LORENZO VUOLE CACCIARE CURRO, MA...
Notizie e thread social correlati
La promessa, anticipazioni al 23 maggio: Toño offre un lavoro a EnoraNelle anticipazioni della prossima settimana, si segnala che uno dei personaggi offre un’opportunità lavorativa a un’altra.
Leggi anche: La Promessa anticipazioni 30 maggio: Angela e Curro cedono alla passione
Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 31 maggio al 6 giugno; La Promessa, cosa succede nella puntata del 6 giugno: anticipazioni; La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 31 maggio al 6 giugno.
La Promessa Anticipazioni 6 giugno 2026: Nuovo amore in arrivo e in volo per EnoraCosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 giugno 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com
#lapromessa Presto a : Alonso dà un ordine a Manuel, ma lui non vuol saperne! Ecco nei dettagli di cosa si tratta: -->> https://www.tvsoap.it/2026/06/la-promessa-alonso-da-un-ordine-a-manuel-ma-lui-non-vuol-saperne-anticipazioni/ facebook
La Promessa, anticipazioni 16 maggio 2026: Catalina e Adriano prendono il controllo reddit
La Promessa, anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno: Rafaela migliora grazie alle cure del dottor GuillenRafaela migliora grazie alle cure del dottor Guillen: news La Promessa, puntate italiane in onda su Rete 4 dal 6 al 12 giugno 2026. superguidatv.it