La polizia usa troppi lacrimogeni e male

Da ilpost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una manifestazione a Bologna il 20 luglio, la polizia ha utilizzato lacrimogeni in modo intensivo, sparandoli a distanza ravvicinata e in spazi ristretti. Gli agenti hanno rivolto i lacrimogeni ad altezza delle persone presenti, causando preoccupazioni sulla gestione della loro dispersione. La protesta era in solidarietà con Abderrahim Fakir, morto mentre veniva immobilizzato a terra da due agenti di polizia.

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Vengono spesso sparati ad altezza delle persone, da vicino e in spazi stretti, come alla manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna Il 20 luglio a Bologna c’è stata una manifestazione per Abderrahim Fakir, l’uomo morto mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. La protesta è stata largamente pacifica, ma è finita con alcuni manifestanti che si sono scontrati con la polizia: hanno dato fuoco a tre auto e distrutto vetrine, cassonetti e biciclette. La polizia ha risposto lanciando gas lacrimogeni e getti d’acqua contro il corteo, dove c’erano anche bambini e persone anziane, generando panico in uno spazio angusto e con poche vie di fuga. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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