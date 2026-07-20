Durante una manifestazione a Bologna, davanti alla prefettura, manifestanti e agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati. La polizia ha utilizzato idranti e lacrimogeni per disperdere le persone presenti. La protesta era stata convocata per chiedere giustizia in seguito alla morte di un uomo di 42 anni avvenuta durante un intervento della polizia. Nessun dettaglio sulla dinamica dell'intervento o sulle conseguenze dei scontri è stato comunicato.

Manifestanti e agenti in tenuta antisommossa sono venuti a contatto davanti alla prefettura a Bologna, durante la manifestazione organizzata per chiedere giustizia dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduti durante un intervento della polizia. La prima fila dei manifestanti è entrata in contatto con gli agenti che hanno risposto con manganellate. Sono state lanciate alcune bottiglie e petardi verso gli agenti, mentre la polizia ha reagito attivando gli idranti e con il lancio di lacrimogeni. “Assassini” e “via lo scudo penale” hanno gridato i manifestanti. L'articolo Morte Fakir, scontri alla manifestazione a Bologna: la polizia usa idranti e lacrimogeni Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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