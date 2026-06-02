Durante una protesta, agenti di polizia hanno usato gas lacrimogeni contro insegnanti che manifestavano. Un manifestante è stato ferito durante la carica, ma non sono stati forniti dettagli su chi abbia colpito. Le richieste degli insegnanti, tra cui aumenti salariali e miglioramenti alle condizioni di lavoro, rischiano di influire sulla pianificazione del Mondiale. La polizia ha disperso il gruppo con l’uso di mezzi lacrimogeni, mentre gli insegnanti si sono radunati in diverse città.

? Domande chiave Chi ha colpito ferocemente un manifestante durante la carica della polizia?. Quali richieste specifiche degli insegnanti rischiano di bloccare il Mondiale?. Come influirà la protesta del sindacato CNTE sulla sicurezza del torneo?. Perché il governo ha scelto di proteggere il Fan Fest con la forza?.? In Breve Sindacato CNTE chiede aumenti salariali e revoca leggi pensioni. Manifestante ferito alla testa durante scontri in piazza Zocalo. Filiberto Frausto guida la protesta contro le priorità governative. Rischio paralisi urbana con mobilitazioni dal prossimo 11 giugno. Scontri a Città del Messico: la polizia carica gli insegnanti a dieci giorni dal Mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico: scontri e gas lacrimogeni tra polizia e insegnanti

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Clashes Erupt In La Paz As Police Confront Protesters In Rally Against Government Subsidy Cuts

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