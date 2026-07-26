La polemica sullo sponsor russo di Pirlo agita la Figc | perché ora Malagò potrebbe ripensarci Torna in corsa anche Mancini?

La decisione su Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale è in discussione, a causa delle polemiche sullo sponsor russo associato alla squadra. La questione ha suscitato reazioni tra tifosi e politica, portando alcuni a chiedere un ripensamento. La possibile revoca di Pirlo aprirebbe la strada a un ripescaggio di altri candidati, tra cui il nome di un ex allenatore di recente interesse. La situazione resta in evoluzione e nessuna decisione è ancora stata ufficializzata.

Sarà la perplessità di molti tifosi, quella della classe politica oppure le polemiche relative allo sponsor russo. Fatto sta che la scelta di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale potrebbe non essere più così certa. Secondo il Corriere della Sera, Giovanni Malagò – fresco di elezione a capo della Figc e chiamato a inaugurare un nuovo corso per il calcio italiano – è sempre meno convinto della decisione di far sedere l’ex centrocampista di Milan e Juventus sulla panchina di Coverciano. Dopo il “no” di Pep Guardiola, il trio Malagò-Maldini-Leonardo aveva puntato tutto proprio su Pirlo, ma forse non si aspettava ciò che è successo negli ultimi giorni: dallo scetticismo di molti tifosi alla tempesta politica sullo sponsor russo. 🔗 Leggi su Open.online

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