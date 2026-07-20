Malagò torna a parlare del ct | Mancini e Pirlo? Sì possono esserci anche altri nomi Cosa può succedere

Da calcionews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Malagò ha dichiarato che, per il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, potrebbero essere presi in considerazione anche altri nomi oltre a Mancini e Pirlo. Ha aggiunto che non ci sono ancora decisioni definitive e che si stanno valutando diverse opzioni. La ricerca del nuovo allenatore prosegue senza un nome ufficiale annunciato. La scelta dipenderà dalle prossime valutazioni della federazione.

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