Malagò torna a parlare del ct | Mancini e Pirlo? Sì possono esserci anche altri nomi Cosa può succedere

Giovanni Malagò ha dichiarato che, per il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, potrebbero essere presi in considerazione anche altri nomi oltre a Mancini e Pirlo. Ha aggiunto che non ci sono ancora decisioni definitive e che si stanno valutando diverse opzioni. La ricerca del nuovo allenatore prosegue senza un nome ufficiale annunciato. La scelta dipenderà dalle prossime valutazioni della federazione.

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