Una picciona chiamata Luce, recuperata e curata in un rifugio di Azzano Decimo, torna regolarmente sul tetto del centro, dove è stata assistita per circa due mesi. Dopo il salvataggio in strada, la picciona si avvicina spesso alla persona che si è presa cura di lei. Recentemente, si è unita a un altro volatile, chiamato Lucio, con cui vola insieme.

PORDENONE - Torna quasi ogni giorno ad appollaiarsi sul tetto del rifugio La Cuccia di Azzano Decimo, dove è stata curata e nutrita per circa due mesi. L’inizio della sua vita è stato un po’ in salita. La picciona Luce è stata trovata lo scorso novembre a terra in via Fratelli Bandiera a Pordenone, a pochi passi dal nido in cui c’era il fratello. Ancora pullo, era caduta e di certo non avrebbe fatto una bella fine se Alessandra Marchi, consigliera delegata al “benessere animale”, non l’avesse soccorsa e portata al sicuro. A occuparsi di lei per circa due mesi, Nadia Gasparotto, titolare del rifugio. E oggi Luce, che ha un compagno piccione Lucio, può volare libera. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - La picciona Luce salvata in strada, torna spesso a trovare la soccorritrice: ora vola con il compagno Lucio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Villagers Mocked Me with Paralyzed Groom! I Cured Him, and His True Identity Shocked Them All!

Notizie e thread social correlati

Musica e tradizione: torna la Fiera di San Lazzaro con l’omaggio a Lucio DallaDal 30 luglio al 2 agosto si svolge a San Lazzaro la 194esima edizione della Fiera di San Lazzaro.

Maturità con 100 e lode, il talento dell’informatica Simone sceglie il volontariato: “Aiuto i ragazzi a trovare la loro strada”Un diplomato con 100 e lode in informatica ha deciso di dedicare il suo tempo al volontariato.