Maturità con 100 e lode il talento dell’informatica Simone sceglie il volontariato | Aiuto i ragazzi a trovare la loro strada

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un diplomato con 100 e lode in informatica ha deciso di dedicare il suo tempo al volontariato. Durante l'estate, si impegna presso un oratorio locale e in un rifugio montano, aiutando i giovani a scoprire le proprie passioni e a trovare un percorso di crescita. La sua scelta di dedicare le ferie al servizio volontario riflette un interesse per il sostegno e la formazione dei ragazzi in diverse attività.

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L'estate di Simone si divide tra l'oratorio San Luigi di Poirino e l'impegno tra i monti della Casa alpina di Frassino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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