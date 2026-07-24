Dal 30 luglio al 2 agosto si svolge a San Lazzaro la 194esima edizione della Fiera di San Lazzaro. L’evento include un omaggio a Lucio Dalla, figura musicale celebrata durante la manifestazione. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale dell’estate locale, con esposizioni e iniziative legate alla musica e alla cultura. La manifestazione si svolge ogni anno nello stesso periodo, attirando visitatori e appassionati della zona.

San Lazzaro (Bologna), 24 luglio 2026 – Torna l’appuntamento più atteso dell’estate di San Lazzaro: la tradizionale Fiera che, giunta alla 194esima edizione, si terrà dal 30 luglio al 2 agosto. Per quattro giorni San Lazzaro si racconterà attraverso proposte capaci di incontrare pubblici e generazioni differenti. L’area compresa tra Piazza Bracci, il Parco 2 Agosto, la Corte comunale e le vie del centro ospiteranno i principali appuntamenti musicali e gli stand della Fiera mentre il Parco della Resistenza accoglierà la quinta edizione del festival ResisDance; il Centro sociale Fiorenzo Malpensa sarà invece dedicato alle produzioni e alle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica e tradizione: torna la Fiera di San Lazzaro con l’omaggio a Lucio Dalla

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