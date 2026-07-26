Nel 2026, la pensione minima aumenterà. Attualmente, circa 2,2 milioni di pensionati ricevono questa forma di sostegno. L’incremento riguarda chi ha diritto a trattamenti inferiori a una soglia stabilita dalla legge. L’aumento non è stato ancora specificato, ma si tratta di un adeguamento previsto per garantire un minimo di reddito. La pensione minima rappresenta un sostegno fondamentale per molti anziani con pensioni basse.

La pensione minima è uno dei trattamenti previdenziali più comuni e importanti nel nostro Paese. Assicura a 2,2 milioni di italiani un sostegno economico nel caso in cui la loro pensione non raggiunga una cifra minima. Come gli altri trattamenti, anche la pensione minima può aumentare. Dipende dall’ inflazione: ogni anno l’Istat calcola l’aumento dei prezzi e l’Inps aumenta le pensioni di conseguenza, in modo che i pensionati non perdano, nel lungo periodo, potere d’acquisto. Quanto vale la pensione minima e chi la può prendere. Nel 2026 la pensione minima è di 619,80 euro al mese, per tredici mensilità. Anche se spesso si parla di “ pensione minima “, non si tratta di un vero e proprio trattamento pensionistico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La pensione minima cresce nel 2026, chi può averla e di quanto è aumentata

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PENSIONE MINIMA NEL 2026: requisiti, importo e come AUMENTARLA

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