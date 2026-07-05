Borse di studio Inail 2026 al via le domande | chi può accedere e quanto spetta

Da quifinanza.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le domande per le borse di studio Inail 2026 dedicate ai figli e ai superstiti delle persone decedute o infortunate sul lavoro. Chi desidera partecipare può presentare richiesta, seguendo le procedure stabilite. Le borse di studio prevedono un importo che verrà assegnato ai beneficiari secondo i criteri stabiliti dall’ente. La scadenza per presentare le domande non è ancora stata comunicata.

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Al via le domande per richiedere le borse di studio Inail destinate ai figli e ai superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali. La misura, introdotta dal decreto Sicurezza, riconosce un contributo economico fino a 7.000 euro all’anno agli studenti che rientrano tra le categorie tutelate, destinato a proseguire il percorso scolastico o universitario. Le modalità di accesso sono state definite dalla circolare Inail n. 312026, che ha chiarito quali sono requisiti, beneficiari, importi e procedura di richiesta. Borse di studio Inail, i fondi stanziati. Le nuove borse di studio si aggiungono alle prestazioni economiche già riconosciute ai superstiti e possono contare su uno stanziamento di 26 milioni di euro ogni anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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