Vittorio Feltri ha espresso il dolore per la morte della moglie, Enoe Bonfanti, avvenuta all’età di 88 anni. La coppia era unita da 58 anni di matrimonio. Feltri ha detto di aver compreso quanto amasse sua moglie solo dopo averla persa. La scomparsa è avvenuta di recente, lasciando un vuoto nel suo percorso di vita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dolore dopo la scomparsa della compagna di una vita. Vittorio Feltri ha raccontato il profondo dolore per la morte della moglie Enoe Bonfanti, scomparsa all’età di 88 anni dopo 58 anni di matrimonio. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il giornalista ha aperto il proprio cuore, descrivendo il vuoto lasciato dalla donna che lo ha accompagnato per gran parte della sua vita. «Sono demoralizzato. Ho scoperto di amare mia moglie quando è morta. Ho sentito come un tonfo dentro di me e credo che non riuscirò più a riprendermi», ha confessato Feltri, raccontando il momento più difficile della sua esistenza. L’ultimo saluto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vittorio Feltri ricorda la moglie Enoe: «Solo dopo averla persa ho capito quanto l’amavo»

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. Di lei diceva: «Se non ho il suo appoggio mi sento solo»Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è morta all’età di 88 anni.

Vittorio Feltri, è morta la moglie Enoe BonfantiÈ morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, all'età di 88 anni.

Temi più discussi: Vittorio Feltri: Non ho amato nessuno come mia moglie Enoe, lei mi ha salvato. Le ho dato fino all'ultimo il bacio della buona notte; Morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri da 58 anni; È morta Enoe Bonfanti, moglie del direttore Vittorio Feltri; Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: la coppia è stata sposata per 58 anni.

È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto x.com

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Vittorio Feltri racconta, con un filo di voce, l'amore per la moglie: Ho scoperto di amarla quando è morta: ho sentito come un tonfo nel mio animo, non mi riprenderò più ...Il giornalista faceva coppia con la donna da 58 anni: Quando l’hanno ricoverata sono andato all’ospedale e, guardandola, ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Ma non volevo crederci ... today.it

Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: è morta a 88 anniMorta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: il ricordo della donna riservata che ha accompagnato il giornalista per quasi sessant’anni. notizie.it