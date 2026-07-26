La paura di ammalarmi e morire mi assale quotidianamente Penso tutti i giorni al fatto che questa vita finirà e che una mattina non ci saremo più | la confessione di Enzo Miccio

Un noto consulente di stile ha dichiarato di sentirsi sopraffatto dalla paura di ammalarsi e di morire, pensando quotidianamente alla fine della vita. La sua immagine pubblica, spesso associata a programmi televisivi sul matrimonio e l’eleganza, contrasta con una crisi interiore che lo porta a riflettere sulla propria esistenza e sulla paura della morte. Questa confessione rivela una dimensione più intima e complessa rispetto alla figura pubblica conosciuta dal grande pubblico.

Dietro l’immagine pubblica e i programmi televisivi dedicati al costume e al wedding, Enzo Miccio affronta una profonda e complessa revisione personale. A margine del BCT (Festival del Cinema e della Televisione di Benevento) — dove ha annunciato il ritorno autunnale del format “Ma come ti vesti?” su Real Time al fianco di Carla Gozzi — il conduttore ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Le sue dichiarazioni restituiscono il quadro di un uomo alle prese con le incognite del futuro e la ridefinizione delle proprie priorità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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