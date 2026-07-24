A 54 anni, Enzo Miccio ha dichiarato di aver compreso di vivere la propria unica vita. Ha riferito di sentirsi spesso preoccupato per la possibilità di ammalarsi o morire. Con il suo nuovo compagno lavora insieme, ma riconosce i rischi di questa collaborazione. Prima di questa consapevolezza, il lavoro era sempre stato la priorità principale, senza interruzioni, anche se ora si dice di affrontare la professione con un atteggiamento diverso.

Cosa metteva al primo posto prima di lei? «Il lavoro, naturalmente. Ho sempre e solo lavorato: non ricordo un giorno di non averlo fatto e continuo ancora oggi, solo con uno spirito diverso. Piano pianino sto imparando a dire no e a calcolarmi un po' di più: merito un po' di riposo, di relax, di attenzione anche da parte delle persone che mi vogliono bene e che non riescono a vedermi quanto vorrebbero». Enzo Miccio riesce a chiedere aiuto? «Faccio molta fatica a chiedere aiuto agli altri: devo risolvere tutto da solo. Se parlo, in genere lo faccio con gli sconosciuti, con persone che non conosco per niente o, da poco, con un terapeuta». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enzo Miccio: «A 54 anni ho capito che sto vivendo la mia unica vita, ma la paura di ammalarmi e morire mi assale ogni giorno. Con il mio nuovo compagno lavoriamo insieme, è una cosa bellissima ma so quanto è rischiosa»

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