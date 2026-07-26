Il Comune di Calcinaia ha ricevuto un finanziamento regionale di 360 mila euro per la riqualificazione della palestra, a cui si aggiungono 85 mila euro di risorse dell’amministrazione. Il contributo fa parte di un bando regionale dedicato agli impianti sportivi per il 2026. La somma complessiva sarà destinata ai lavori di rinnovamento della struttura.

Una palestra che cambia volto e guarda al futuro. Il Comune di Calcinaia ha ottenuto un finanziamento regionale da 360 mila euro nell’ambito dell’Avviso per contributi per impiantistica sportiva 2026 della Regione Toscana, a cui si aggiungeranno 85 mila euro di risorse proprie dell’amministrazione. Un investimento complessivo di 445 mila euro che consentirà una profonda riqualificazione della palestra comunale, con interventi destinati a migliorare sicurezza, sostenibilità e fruibilità dell’impianto. Il progetto – come si legge in una nota – rappresenta il risultato concreto di un impegno assunto dall’amministrazione comunale e punta a rendere la struttura uno spazio più accogliente per atleti, associazioni sportive e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La palestra cambia volto. Stanziati 360mila euro

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