La storica cascina nel Parco cambia volto via anche l' amianto | il progetto da 600 mila euro

La cascina nel Parco di Monza, conosciuta come Cascina Frutteto, sta subendo lavori di ristrutturazione. I lavori sui tetti, che fanno parte di un progetto da circa 600 mila euro, sono ormai in fase avanzata. Tra le operazioni previste c’è anche la rimozione dell’amianto presente nella struttura. La ristrutturazione mira a valorizzare il bene storico e a migliorare le condizioni dell’edificio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui