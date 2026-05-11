La storica cascina nel Parco cambia volto via anche l' amianto | il progetto da 600 mila euro
La cascina nel Parco di Monza, conosciuta come Cascina Frutteto, sta subendo lavori di ristrutturazione. I lavori sui tetti, che fanno parte di un progetto da circa 600 mila euro, sono ormai in fase avanzata. Tra le operazioni previste c’è anche la rimozione dell’amianto presente nella struttura. La ristrutturazione mira a valorizzare il bene storico e a migliorare le condizioni dell’edificio.
La storica cascina nel Parco cambia volto. I lavori sui tetti di Cascina Frutteto, nel Parco di Monza, sono infatti entrati nella fase finale. Il progetto, del valore di oltre 600 mila euro, prevede la riqualificazione delle tre coperture dell’edificio centrale rivolta alla rimozione delle lastre.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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