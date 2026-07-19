piazza fari cambia volto un piano da 300mila euro

Il progetto di riqualificazione di piazza don Luigi Fari, nel quartiere Sant’Ambrogio, prevede un investimento di 300mila euro. L’intervento include lavori di miglioramento dell’accessibilità e l’aggiunta di aree verdi. La riqualificazione si sta sviluppando in modo da trasformare l’area in uno spazio pubblico più fruibile e più verde, con lavori che stanno prendendo forma in questi mesi. La riqualificazione è attesa da tempo e mira a ridisegnare uno degli spazi più estesi e centrali del quartiere.

Prende forma il progetto di riqualificazione di piazza don Luigi Fari, uno degli spazi pubblici più estesi e centrali del quartiere Sant’Ambrogio. L’intervento, atteso da tempo, mira a restituire alla città un luogo di incontro più verde e accessibile. L’amministrazione ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione. La piazza, che si estende per circa 1.400 metri quadrati, è oggi segnata da una pavimentazione irregolare e da segni di usura accumulati in oltre vent’anni. Le riparazioni effettuate nel tempo hanno lasciato un mosaico disomogeneo di materiali e livelli, rendendo necessario un intervento complessivo di ripensamento. Il progetto, finanziato con fondi comunali per un importo di 300mila euro, si svilupperà in quattro fase. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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