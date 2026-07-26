Una campagna dedicata alla moda bridal del 2026 mostra spose e invitate in ambienti naturali, tra paesaggi bucolici e dettagli couture. Le immagini evidenziano abiti che combinano elementi tradizionali con tocchi moderni, valorizzando tessuti e tagli raffinati. La scena si svolge in ambientazioni all’aperto, con luce naturale e dettagli floreali che arricchiscono le mise. La campagna mette in risalto un nuovo stile che unisce eleganza e naturalità.

L a campagna? Non è mai stata così chic. Tra paesaggi bucolici e dettagli couture, la moda bridal riscopre il fascino della natura, traducendolo in una nuova idea di eleganza contemporanea. Tutto merito dello stile country glam, la tendenza matrimonio 2026 che unisce romanticismo rurale e allure sofisticata. L’abito da sposa boho chic di Eva Herzigova è un vintage Lanvin che libera il corpo X Leggi anche › Il presunto abito da sposa di Taylor Swift. E gli altri vestiti bridal delle sfilate Haute Couture Pizzi delicati e silhouette fluide incontrano dettagli dal sapore bohémien: dagli abiti da sposa in pizzo ai modelli floreali da invitata, il dress code delle nozze abbandona i canoni tradizionali e abbraccia un’estetica più libera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova tendenza bridal 2026, per la sposa e le invitate

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Pronovias Bridal Spring 2026 | Ivory & Champagne Wedding Runway Highlights

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