Durante la Barcelona Bridal Week 2026 sono stati presentati i trend di trucco e acconciature per i matrimoni del 2027, con alcuni spunti che possono essere adottati già da ora. Le sfilate hanno mostrato diverse proposte di look, tra cui stili innovativi e classici rivisitati, pensati per le future spose. Questi trend riflettono le scelte di styling che potrebbero conquistare le coppie in procinto di sposarsi nei prossimi anni.

Matrimonio, il beauty look della sposa valorizza non trasforma Adesso la sposa costruisce la sua immagine con un approccio molto più olistico: abito, acconciatura, trucco e atteggiamento parlano tutti lo stesso linguaggio estetico. Ogni dettaglio conta quando si crea un'immagine coerente in cui ogni elemento contribuisce all'equilibrio. Lo abbiamo capito osservando le sfilate wedding alla Barcelona Bridal Fashion Week, l'importante kermesse del settore nuziale. Il cambiamento è profondo. La sposa non desidera più trasformarsi per il grande giorno, ma proiettare una versione più raffinata di sé stessa, in linea con il suo stile, libera da schemi ed etichette rispetto al passato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beauty look da matrimonio: ecco i trend capelli e make-up da sposa 2026/27 adocchiati alla Barcelona Bridal Week

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