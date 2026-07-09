Aurora Ramazzotti è la neo sposa da copiare | il bridal look anticipa la nuova frontiera dello styling

Aurora Ramazzotti ha scelto un look da sposa che anticipa le tendenze dello styling nuziale, con un hairlook realizzato dal hairstylist Roberto Farruggia. La sua acconciatura evidenzia una bellezza naturale, accompagnata dal debutto di ghd Sculpt, il nuovo strumento progettato per uno styling che protegge la salute dei capelli. La scelta del look rappresenta un esempio di come si possa unire estetica e cura dei capelli con tecnologie innovative.

L’hairlook firmato da Roberto Farruggia racconta una bellezza naturale e segna il debutto di ghd Sculpt, il nuovo strumento sviluppato per uno styling che tutela la salute dei capelli. Aurora Ramazzotti ha scelto ghd per accompagnarla in uno dei momenti più importanti della sua vita, affidando al brand la realizzazione dell’hairlook del suo matrimonio. Una collaborazione che consolida un rapporto costruito negli anni e che trova nel giorno delle nozze la sua espressione più significativa, all’insegna di un’idea di bellezza capace di valorizzare l’identità di chi la indossa senza alterarne l’essenza. Per l’occasione, ghd rinnova il proprio ruolo di styling partner mettendo la tecnologia al servizio di un look pensato per durare nel tempo, non solo nelle immagini ma anche nel ricordo di una giornata destinata a rimanere speciale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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