La mensa della Misericordia chiuderà dal 1° agosto al 31 agosto a causa della carenza di volontari. La decisione è stata comunicata dal responsabile della struttura, che ha spiegato che ogni anno, durante l’estate, si interrompono le attività per motivi di personale. La mensa rimarrà chiusa per tutto il mese, senza prevedere aperture durante il periodo estivo.

La mensa della Misericordia chiuderà i battenti per il periodo estivo da domani al 31 agosto. "Tutti gli anni in questo periodo dobbiamo fermarci – dice il Governatore Sandro Biagiotti – perché con le forze di questo periodo non potremmo sostenerlo. Tutte le mattine i nostri volontari fanno il giro delle diverse attività che ci aiutano per ritirare le cose donateci con grande generosità: da gennaio scorso un’azienda ci mette a disposizione gratuitamente ogni giorno 20-25 pasti e a questi alimenti, soprattutto primi piatti, aggiungiamo tutte le cose che ci vengono date con grande generosità da negozi di Sesto e Calenzano e da supermercati che ci garantiscono le eccedenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mensa della Misericordia va in ferie: "Non abbiamo abbastanza volontari"

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