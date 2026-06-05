A Prato sono stati segnalati tentativi di truffa da parte di persone che si spacciano per volontari e raccolgono fondi a nome della Misericordia. L’associazione ha precisato di non aver avviato nessuna iniziativa di questo tipo e invita a chiamare il 112 in caso di sospetti. La situazione riguarda individui che potrebbero cercare di approfittarsi della buona fede delle persone, e la Misericordia ha diffuso un avviso ufficiale per evitare ulteriori truffe.

PRATO – Attenzione alla truffa, che potrebbe essere attuata da falsi volontari. Infatti “la Misericordia di Prato – attraverso un comunicato – fa sapere che non sta facendo nessuna raccolta fondi. Chi dovesse essere contattato per una richiesta di denaro è certamente a rischio di una truffa”. Quindi l’invito: “Se dovesse presentarsi qualcuno con queste intenzioni occorre chiamare il 112, numero unico di emergenza, per segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: falsi volontari tentano truffe a nome della Misericordia. Che avverte: “Nessuna raccolta fondi, chiamare il 112”

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