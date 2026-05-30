Una organizzazione di volontariato ha annunciato un aumento dei volontari, con un focus particolare sui giovani. La realtà, presente nel territorio, ha ampliato le proprie attività, coinvolgendo più persone nei servizi sanitari, di emergenza, soccorso e Protezione Civile. Tra le sue iniziative include anche una residenza sanitaria assistenziale. La crescita si evidenzia attraverso l’incremento del numero di volontari e l’espansione delle aree di intervento.

Una realtà in costante crescita e sempre più radicata nel territorio, con risultati positivi in molti ambiti di attività: dal volontariato ai servizi sanitari, dall’emergenza e soccorso alla Protezione Civile, fino alla Rsa Chiarugi. Sono i numeri che fotografano lo stato di salute e l’attività della Misericordia di Empoli che ha presentato il Bilancio sociale 2025. Il dato più significativo riguarda la crescita del numero di volontari attivi che raggiungono quota 488: negli ultimi tre anni sono aumentati di 87 unità, un segnale concreto della vitalità dell’Arciconfraternita empolese. Significativa anche la presenza dei giovani: la fascia tra i 16 e i 30 anni rappresenta circa il 34% dei nuovi ingressi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Misericordia cresce e rilancia: "Abbiamo tanti giovani volontari"

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