Imprenditori, figure televisive e personalità di moda, sport e design di tutto il mondo hanno confermato la loro presenza al tradizionale party estivo in villa a Forte dei Marmi. La festa, nota come quella dei “signori Chanteclair”, si rinnova anche quest’anno, con gli ospiti che hanno già preso accordi per partecipare. L’evento si svolge in una location di grande prestigio, consolidando la tradizione di questa celebrazione estiva.

Forte Dei Marmi (Lucca), 26 luglio 2026 – Il ’save the date’ è scattato da tempo. E così imprenditori, volti tv e nomi di spicco di moda, sport e design di mezzo mondo hanno regolato i propri impegni in agenda per non mancare al summer party in villa per eccellenza. Nella dimora La Malvina si è ripetuto il coinvolgente rito di convivialità dei ’ signori Chanteclair ’ che intende mantenere vivo il romantico sapore della villeggiatura estiva. https:www.lanazione.itviareggiocronacabocelli-cannavacciuolo-festa-d7hectkv Wiola e Saverio Silva, titolare ed export manager del gruppo Desa di Seregno (colosso di prodotti per la casa e igiene della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La maxi festa in villa a Forte dei Marmi, si rinnova la tradizione con il party dei “signori Chanteclair”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio Il Forte dei Marmi rinnova la dirigenza. Via il ds Panizzi, ecco Lecchini. Lossi nei quadriIl Forte dei Marmi ha annunciato il cambio alla guida della società, con l’addio del direttore sportivo Panizzi e l’ingresso di Lecchini nel suo...

Aggredita da quattro Jack Russell in una villa a Forte dei Marmi: proprietari devono risarcire la vittima con 20.000 euroUna donna anziana di Milano è stata attaccata da quattro cani di razza Jack Russell nel giardino di una villa a Forte dei Marmi.

Argomenti più discussi: La maxi festa in villa a Forte dei Marmi, si rinnova la tradizione con il party dei signori Chanteclair; Tempesta a Portonovo. Canoisti e sup soccorsi: ribaltati dalle maxi onde; Gnocchi fatti a mano da generazioni e novità nel menù: torna la Sagra della Patata a Montecrestese.

La maxi festa in villa a Forte dei Marmi, si rinnova la tradizione con il party dei signori ChanteclairEx tennisti, imprenditori e volti noti. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci tra gli ospiti della serata organizzata da Wiola e Saverio Silva ... lanazione.it