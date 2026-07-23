Una donna anziana di Milano è stata attaccata da quattro cani di razza Jack Russell nel giardino di una villa a Forte dei Marmi. La proprietaria della villa è stata condannata a pagare più di 20.000 euro di risarcimento alla vittima. La decisione della corte è stata comunicata il 23 luglio 2026. La pensionata ha subito ferite durante l'aggressione, che si è verificata all’interno della proprietà.

Lucca, 23 luglio 2026 – Una pensionata milanese aggredita da quattro cani di razza Jack Russell all'interno del giardino di una villa a Forte dei Marmi dovrà essere risarcita con oltre 20mila euro. Lo ha stabilito il tribunale di Lucca, che ha condannato la proprietaria degli animali, una professionista fiorentina, ritenendola responsabile per la mancata vigilanza e custodia dei cani. La notizia è riportata dal quotidiano "Il Tirreno". I fatti . L'episodio risale al 6 aprile 2020. La donna, all'epoca 72enne, si era recata presso l'abitazione dopo alcuni contrasti sorti il giorno precedente con i vicini di casa. Dopo aver citofonato, il cancello della proprietà si era aperto consentendole l'accesso al giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredita da quattro Jack Russell in una villa a Forte dei Marmi: proprietari devono risarcire la vittima con 20.000 euro

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