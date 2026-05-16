Il Forte dei Marmi ha annunciato il cambio alla guida della società, con l’addio del direttore sportivo Panizzi e l’ingresso di Lecchini nel suo ruolo. Nel frattempo, Lossi entra nel quadro dirigenziale. Dopo le dimissioni di Emiliano Ulivi, si dice che il suo ruolo all’interno della società potrebbe comunque continuare in modo non ufficiale. La squadra e il club hanno comunicato le novità senza ulteriori dettagli sui motivi di queste decisioni.

Grandi manovre e novità al Forte dei Marmi dopo le dimissioni di Emiliano Ulivi, che tuttavia sembra proprio che rimarrà (pur nell’ombra) vicino alla società del presidente Luca Aliboni. Intanto il club fortemarmino ha già ufficializzato le nuove cariche in vista della prossima stagione sportiva 20262027. Via Gabriele Panizzi, il ruolo di direttore sportivo della prima squadra in Promozione (e della Juniores regionale Élite) va a Simone Lecchini, ex Massese e Pontremolese: "Figura scelta per le sue competenze, serietà e risultati ottenuti negli anni" si legge nella nota del club. La parte tecnica della prima squadra è affidata a Gianmarco Lossi, ex capitano e storica bandiera del Forte che ha appena smesso di giocare: ora farà il direttore tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Il Forte dei Marmi rinnova la dirigenza. Via il ds Panizzi, ecco Lecchini. Lossi nei quadri

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