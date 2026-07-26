La mamma di una bimba | All'asilo nessun impianto di raffrescamento costretti a chiudere prima per il caldo

A causa del caldo, una scuola d'infanzia nel Milanese ha chiuso prima del previsto. La madre di una bambina ha riferito che l'asilo non disponeva di impianti di raffrescamento e si è dovuta arrestare a causa delle alte temperature. La decisione di chiudere anticipatamente è stata presa per motivi di sicurezza. Nessun altro dettaglio sulle condizioni interne o sulla durata della chiusura è stato comunicato.

Bianca (nome di fantasia) è la mamma di una bimba che frequenta una scuola d'infanzia nel Milanese. La scuola, a causa del caldo, è stata costretta a imporre una chiusura anticipata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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