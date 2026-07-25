Bimbi con 40 di febbre e svenimenti per il caldo | la denuncia di un'educatrice di un asilo di Milano

Un’educatrice di un asilo di Milano ha segnalato che alcuni bambini presentavano febbre superiore a 40 gradi e svenimenti a causa delle alte temperature. Ha denunciato condizioni delle strutture non adeguate e il malessere dei piccoli. La stessa ha annunciato un sciopero per il 31 luglio, per protestare contro la situazione.

"Strutture non idonee e persone che stanno male": un'educatrice di un asilo di Milano ha raccontato a Fanpage.it i disagi del caldo estremo e annuncia lo sciopero previsto per il 31 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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