Caldo negli asili di Milano la mamma di una bimba di 5 anni | Aveva 39 di febbre 500 euro per star male

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di cinque anni ha sviluppato una febbre di 39 gradi dopo aver frequentato un asilo a Milano senza aria condizionata. La madre ha riferito che la figlia ha avuto bisogno di cure e ha sostenuto di aver speso circa 500 euro per il trattamento. Nelle strutture scolastiche e nei centri estivi, molte aree sono prive di sistemi di raffreddamento, causando disagio ai bambini e difficoltà economiche alle famiglie.

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Scuole e centri estivi senza climatizzazione, bambini colpiti dal caldo e famiglie in difficoltà. "Stava per svenire, siamo arrivate a casa e aveva 39 di febbre": a Fanpage.it la denuncia di una mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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